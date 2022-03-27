獨力養育多年的女兒，竟不是自己親生的，這種八點檔劇情，在現實世界上演。一名網友透露，妻子過世後他一個人把女兒帶大，後來決定再婚，體檢時卻發現女兒不是親生的，忍不住自嘲「我的人生就是一場笑話」。

原PO在臉書社團「匿名公社」表示，5年前妻子在一場車禍中不幸去世，留下他和女兒，因不希望繼母對孩子造成傷害，決定不再找另一半，一肩扛起養育責任。

但後來工作越來越忙，原PO分身乏術，幾經考量，還是找了一位心地善良的伴侶，女兒也接受了，讓他鬆一口氣。沒想到一家3口做體檢，結果讓他震驚，自己O型、女兒A型，而前妻，是B型…

「這不合常理啊！我偷偷帶女兒做親子鑑定，不出所料，女兒和我沒有血緣關係，原來我這些年辛辛苦苦幫別人養孩子？我的人生就是一場笑話。」

峰迴路轉的劇情讓不少網友傻眼，紛紛留言安慰，「我要是你心也會很痛，但女兒無辜」、「你無法沒有女兒，女兒也無法失去你這位爸爸」、「把秘密放在心底就好，和新婚妻子一起愛她」、「生的放一邊，養育大過天，就算非親生也要當成自己的孩子」。