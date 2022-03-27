YouTuber、網紅的工作，就是苦心拍攝影片、照片，這些都是他們工作上寶貴的累績，絕對不可能輕易刪除或拋棄，YouTube頻道超越百萬訂閱數的聖結石，日前突然刪光所以有頻道影片以及社群po文，謎樣留下一句「無生於有，有始於無」，嚇壞眾網友。

深受青少年族群喜愛的百萬網紅聖結石，去年曾透露想趁還沒有小孩之前，帶著老婆到國外旅居一段時間，過去不僅辛勤拍片還出唱片、經營副業的他，近年漸漸減少拍片工作，YT作品量明顯減少，不過社群的部分他並未放掉，仍不時透過IG、臉書等更新生活近況，前陣子還透露靠NFT賺了上千萬。

聖結石無預警清空YT頻道及IG，還謎樣po限動吐露「無生於有，有始於無」字句。(取材自YT頻道聖結石Saint、qoop1113 IG)

但就在本月24日，聖結石被發現IG帳號、YouTube頻道「聖結石Saint」影片全都清空，並在簡介處寫道「restart」，甚至發了IG限時動態，曖昧吐露「無生於有，有始於無」，臉書部分也是同樣的情況，刪掉了大量的貼文，只剩2020年以前的舊文。

聖結石突如其來的清除行動，惹得大批粉絲擔心，紛紛留言詢問發生什麼事情，「很難過欸」、「賠光了嗎？」，但聖結石老婆嘟嘟的IG，倒是相對正常，分享的限時動態中，聖結石也有入鏡跟她開心鬥嘴，至少夫妻感情依舊，生活看上去不受影響，因為聖結石換了頭像還留下「重新開始」幾個字，粉絲因此推測他應該該只是準備開始一個新的企劃，所以整理一下而已。