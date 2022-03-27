一名男網友凌晨到超商買消夜，回家卻發現沒有帶一樓大門的磁扣鑰匙，他靈機一動到超商買丸子球餅乾代替石頭，丟向二樓鄰居窗戶，沒想到成功喚醒正在熟睡的鄰居，故事結局令不少網友笑翻，更有人搞笑地說，「我合理懷疑你在幫餅乾業配」。

原PO昨（26）日於論壇《Dcard》指出，凌晨3點睡不著，到家附近的超商買消夜，回家才發現忘記帶住家一樓大門的磁扣鑰匙，半夜被鎖在門外，他開始想像自己從一樓水管爬回二樓家的樣子，突然腦袋靈光一閃，想到不少電影情節中，男主角都會利用石頭擲女主角的窗戶，但他怕石頭砸壞鄰居的窗，他奔回超商買了3包丸子球餅乾代替石頭，打開後一顆顆地往二樓隔壁鄰居窗戶丟。

原PO丟完了第一包的丸子球，鄰居無任何回應，他沮喪地打開第二包，坐在花圃開吃，就在此刻，二樓鄰居的房間電燈亮了起來，打開窗戶查看，並下樓替他開門，他痛哭流涕地說，「剛剛我是用丸子球丟你窗戶的，這裡還有一包給你」，對方哭笑不得說，「下次要記得帶鑰匙啦」。

經歷曝光，網友都笑了，「笑死！你的故事好有畫面」、「好好笑，丸子球應該要找你代言」、「我是你鄰居我會被你嚇死」、「笑死！你丟的那些丸子球要記得清掃」、「我真的會笑死，絕望到開始腦補各種劇情結果還成功獲救」、「情節太好笑了吧！我合理懷疑你在業配丸子」。