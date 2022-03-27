清明連假從周六到下周二連放4天，氣象局長鄭明典表示，清明假期也會出現類似今天這種16度涼涼的天氣，注意有小尺度的對流系統發展。氣象專家吳德榮指出，連假第一天（4月2日）鋒面移入，中部以北有雨，第二天全台有陣雨，第三天和第四天（4、5日）鋒面遠離，天氣好轉。

鄭明典今早在臉書發文，表示今天氣溫僅16度，而清明連假也是類似這樣涼涼的天氣，但要小心春天天氣變化快，有小尺度的對流雨發展，要多看衛星雲圖和雷達回波圖。

吳德榮則在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄分析清明連假天氣，周六（2日）連假第一天有鋒面逐漸移入，中部以北轉有局部陣雨，下周日（3日）鋒面南移，全台皆有陣雨，北部濕冷、南部微涼。

吳德榮說，下周一（4日）上午起至周二（5日），也就是連假後兩天鋒面遠離，天氣好轉為東北季風的型態，桃園以南晴朗穩定，大台北東側、東半部仍有局部短暫降雨機率；氣溫部分則是北部偏涼、南部舒適。不過春季天氣多變，期末模擬常有頻繁的調整，應隨時注意最新的資料。