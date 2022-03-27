紐約洋基終於排出時間表，最快在今年開季前續約「法官」賈吉（Aaron Judge）。賈吉2022年球季結束就會成為自由球員，他想在4月8日例行賽開打前續簽長約，因為他不會在球季中談論合約。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）承諾球團一定會向賈吉出價。

凱許曼在27日熱身賽前對媒體說：「從今天到開幕戰之前的這段時間，我們說過要向他提出一個價碼，然後我們會坐下來談，結果可能是複數年合約，或是沒有續約。」

賈吉先前說過終老於洋基的意願，「如果我有能力決定，我未來10年肯定都會留在洋基，我沒想過去其他地方打球。」凱許曼則說：「如果可以我們也很希望把他留住。顯然雙方都希望達成續約，但這不是保證可以做到的事。」

簡言之，雙方在談判桌上仍然需要一場較勁，賈吉在今年的薪資仲裁提出2100萬美元，洋基只肯給1700萬美元。賈吉表示這都是公事公辦，雙方慢慢談，最後打上仲裁庭也沒關係。如果雙方有辦法在開幕日之前與續簽長約，當然就不需要仲裁了。

賈吉到底值多少錢？根據大聯盟記者Jon Heyman估算，賈吉的身價在聯盟外野手之中可以排名第5，前幾位球員包括卓奧特（Mike Trout）、貝茲（Mookie Betts）、哈波（Bryce Harper）、史坦頓（Giancarlo Stanton）的續約總值都在3億美元以上。