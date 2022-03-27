南韓知名男子團體Super Junior日前宣布回歸樂壇後，便讓大批海內外粉絲們相當興奮，但在如火如荼的展開團體行程時，成員神童卻在昨（26）日又被驗出確診新冠肺炎（COVID-19），令所有人相當震驚，因為這是他近期第2次被感染確診，公司只能緊急發出聲明，遺憾透露他將無法參加接下來的日本行程，粉絲們相當驚訝並十分擔心他的身體情況。

Super Junior所屬工作室「Label SJ」於26日下午緊急透過社群平台發出「暫停活動」公告，表示近期SJ成員為了接下來的海外行程而接受了PCR檢測，而原本就已經施打完3劑疫苗的神童，卻驗出陽性反應，因此公司收到通知後也將中斷所有海內外行程，並依照政府相關防疫規定讓神童進行居家隔離。而公告一發布後，立刻在網路上引爆話題，粉絲們雖大感可惜，但也十分關心神童的狀態，希望他能早日康復回歸舞台。

據了解，南韓新冠肺炎疫情屢創新高，不久前才創下單日60萬人確診的紀錄，過去的一個禮拜每天也大約有30萬人確診，因此對於南韓民眾來說，染疫似乎已成常態，如同流行性感冒一般，因此就連許多大咖明星也都接連確診。而在Super Junior成員中，銀赫、始源、厲旭、圭賢等人都曾中鏢，其中神童在去年11月時就曾因感染新冠肺炎緊急取消所有活動，沒想到近日又2次中鏢，勢必再度嚴重影響後續工作行程。