全球防衛雜誌主任陳國銘25日出席一項論壇時表示，台灣若像烏克蘭一樣有抗敵意志很不錯，但別以為一個人扛起標槍飛彈就可把戰車擊毁，其實沒這麼簡單。

根據《中評網》報導，深綠團體「台灣公民陣線」、「經濟民主連合」以「烏克蘭啟示錄與台灣全民國防」為題舉行論壇。全球防衛雜誌主任陳國銘表示，日前有人說俄國這些精密導彈需要用GPS接收器的晶片，而晶片受到台灣的制裁。這種推測的說法是過慮了，因為俄軍使用自行研發的格洛納斯系統（GLONASS），所以台灣不必誇大對戰爭的影響力。

陳國銘指出，俄烏戰爭對台灣的啟示，第一是反戰車飛彈的威力真的很夠力，其次是看到烏克蘭的抗敵意志，是台灣需要學習的。

他強調，台灣應有所體認的是，別以為一個人扛起標槍飛彈就可以把戰車擊毁，其實沒這麼簡單，要扛起反戰車武器對戰車射擊要有很大的勇氣，因為一輛戰車是兩輛大卡車的重量，一旦朝著你衝過來的時候，對一般人來講實在做不到，所以要士兵來做。