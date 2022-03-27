國民黨台北市議員羅智強日前展開千里行腳傾聽桃園活動，傳出引發地方反彈，黨主席朱立倫日前表示，桃園選戰歷來都是提名在地候選人，但最終人選還是要以民意作為基礎。對於桃園市長選戰的紛擾，羅智強今引用《聖經》一段話來勉勵自我，直言風在桃園走過的每一步路都歡喜。

近來傳出羅智強到桃園行腳，引發藍基層反彈，呼籲國民黨主席朱立倫介入協調。對此，朱立倫26日表示，桃園不管是藍綠陣營，歷次以來都提名在地候選人，對於未來有無可能有所謂空降或非桃園在地人才參戰，朱立倫強調，一切以桃園民意作為出發點，並以桃園的未來來考量。

羅智強今（27日）則在臉書發文表示，每當，遇到橫阻，自己總會想起《聖經》中的一段經文：「不但如此，就是在患難中也是歡歡喜喜的；因為知道患難生忍耐， 忍耐生老練，老練生盼望」，羅智強稱，風雨有時，但在桃園走過的每一步路，都歡喜。

許多網友也在其po文底下留言表示，「智強加油，我們都挺你」、「希望能協調出最強人選」、「最孤獨的羅智強，也是國民黨重生的希望」、「風雨生信心，昂頭向前走」、「強哥加油，期盼公平正義與真理因你而生生不息」。