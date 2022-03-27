這次籃網明星後衛厄文的續約承諾能否成真呢？在27日賽前訓練結束後，厄文總算接受媒體訪問，更直接放話，「是的！我今年夏天打算跟籃網續約，我不打算離開7號球員(杜蘭特)，我希望能跟杜蘭特在布魯克林創造屬於我們的輝煌。」

這並非厄文首次公開放話自己打算續約，先前他待在塞爾提克期間，曾經公開允諾球迷自己打算續約留下，沒想到他在休兵期隨即宣告跳槽籃網跟杜蘭特聯手，如今他再次公開承諾自己想要續約，不知道這次他是否可以真正達成承諾呢！

其實去年夏天，厄文就曾拒絕過籃網提出4年1.86億美元的續約條件，卻因當時他堅持不肯接種疫苗，才讓談判告吹，「對我來說，這一切都關於舒適感，我喜歡我現在所處的位置，我喜歡這裡，等到休兵期來臨，我相信我們會有對話。」

由於紐約市接種疫苗規定改變，厄文將於28日迎來本季首次主場出賽，「我不想太激動，我還是專注在今晚的球賽，但我知道這一天遲早會來臨，我期待回到布魯克林打球。」厄文本季只出賽20場例行賽，場均28.5分、5.5助攻與4.6籃板。