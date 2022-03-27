基隆市長林右昌日前因沒戴口罩與確診者接觸，宣布將進行3天的居家隔離，但民眾認為隔離的天數太少，質疑官員有特權，還有人直接在林右昌臉書留言要求給合理的答覆，引起網友瘋傳。昨（26）晚該名網友現身PTT詳細解釋自己為何抱有疑惑，也感謝醫護人員的幫助。

林右昌日前沒戴口罩頒獎給基隆確診員警，接到消息後他表示將進行3天的居家隔離，但有網友表示自己只是與確診者出現在同一個場域就要遭隔離7天，質疑林右昌與確診者近距離接觸卻只需隔離3天有疑慮；指揮中心發言人莊人祥則表示，林右昌雖然未戴口罩接觸確診者，但但僅有短暫拍照，並非面對面、談話等密切接觸，因此居家隔離僅是「預防性」加強作為。

該位提出質疑的網友昨日現身PTT，他表示當天與朋友前往基隆國民運動中心打羽球時，被安排在整個球場的角落，以自身為中心的話周遭全都沒人打球，也避免與其他人同時進出球場，但卻被匡列要隔離7天，而林右昌有確實的近距離接觸卻僅需隔離3天，是讓他認為不公平的地方。

除此之外，該位網友表示在接受安排採檢的幾天內，都沒有看到確診案例的消息，沒辦法確認到底是何狀況，只能急忙與公司同事交接工作等著被隔離。

該網友指出，他只是將自己觀察到的狀況描述出來，並沒有想刻意營造什麼情境，也許會有些部分沒有敘述清楚，而他也很感謝醫護人員辛苦的協助，說不論是誰遇到「與確診者密切接觸」這件事，應該都會感到絲微恐慌，「關於這次特殊的經歷我盡可能客觀並理性陳述」。