近年，女性墮胎等關於身體自主權的議題引發社會關注與討論，而在過去保守的年代，女生光是被知道未婚懷孕就會招來議論，墮胎更是違法的，真正需要的時候，只能找地下管道處理，名導吳念真就透露友人17歲時曾找密醫墮胎，最後為了保命不得不拿掉子宮，女星林雨宣聽了這個故事，不禁大哭。

吳念真作客《新聞挖挖哇》，談到身旁發生的時代悲劇，透露有個朋友，在17歲時意外懷孕，思量後不能留下孩子，只好去墮胎，而當時醫院墮胎是不合法的，因此她只能找密醫處理，價格非常昂貴，她最終不但得跟人借錢手術，甚至術後還發生嚴重問題。

吳念真表示，密醫可能在給女生做墮胎手術時，對於消毒、麻醉的部分沒有做好，因此她的朋友墮胎完竟開始發燒，私密處更是流出味道不對勁的分泌物，只好到正統醫院求助，被診斷是子宮糜爛，最後只能在生命與生育力之間做選擇，她為了保命，子宮全摘除。

吳念真將這個令人心疼的故事，寫進了舞台劇，林雨宣擔任該劇女主角，吳念真飾演醫生，他在其中有句台詞：「你現在要保住你的性命，我可能要拿掉你的子宮，那你以後就沒有機會能生育當媽媽」，惹得林雨宣當場爆哭，事後坦言，真的沒辦法想像「怎麼會有個女生這麼辛苦」。

吳念真回憶舞台劇當時，看見林雨宣痛哭，一時不知該怎麼辦，他也激動不已，只能靠深呼吸才能繼續演出，如今回想，如果這種事情發生在自己女兒、孫女身上的話，肯定極度心痛與心疼，表示如今年紀比較大了，可以用客觀一點的心情去看待這個發生在朋友身上的遭遇，想像一個女生離鄉背井到城市工作，「遇到事情又沒人商量，不知道怎麼解決，不敢跟媽媽說」，真的是很不忍。