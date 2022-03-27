資深歌手林淑容音質近似「帽子歌后」鳳飛飛，讓她擁有「影子歌后」的美名，有好歌喉的林淑容，唱紅《昨夜星辰》、《無言的結局》、《我怎麼哭了》等經典歌曲，林淑容近年淡出螢光幕，不過資深藝人向娃昨（26日）則曬出與林淑容合照，大讚她依舊美麗，也讓林淑容61歲的凍齡美貌曝光了。

資深藝人向娃昨下午在臉書曬出與林淑容合照，只見61歲林淑容氣色紅潤、肌膚光亮，保養不錯的她，看起來神采奕奕，整體狀態極佳，久違見到老朋友的向娃發文直呼：「好久不見林淑蓉，依舊美麗，見到就想唱這首...昨夜星辰」，向娃立刻哼著「昨夜的...昨夜的星辰已墜落...消失在遙遠的銀河...」，滿滿回憶湧上心頭。

61歲林淑容罕見曝光，吸引張秀卿留言：「您們倆都一樣美麗青春」、資深男星陸一龍也向林淑容喊話：「我也想聽！何時再開演唱會？」網友更是紛紛說：「我第一次買的錄音帶就是林淑蓉的（昨夜星辰）！」、「我很欣賞林淑蓉小姐美麗的姑娘的歌」、「一點都不變的兩位美女還是那麼美麗又年輕」。

林淑容與羅時豐合唱《無言的結局》，讓兩人再登上事業高峰。（圖／本報系資料照片）

擁有好歌喉的林淑容接連在節目《一道彩虹》、《綜藝一百》，模仿鳳飛飛打開知名度，也讓林淑容被受封為「影子歌后」，接著她陸續唱紅《昨夜星辰》、《我怎麼哭了》、《斜陽外》等代表作，其中，與羅時豐合唱《無言的結局》更是讓林淑容站上事業高峰，不過，林淑容在2007年一度因聲帶問題而無法飆高音，就醫後施打類固醇在聲帶囊腫上，才救回她的好歌聲。