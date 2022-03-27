女星大S（徐熙媛）月初恢單106天後，閃婚20年前舊愛、同時也是男團「酷龍」成員具俊曄，兩人靠著一通電話跨海牽起姻緣，成就一段浪漫佳話，消息一出震驚各界。日前具俊曄已經抵台，經過10天的隔離直奔大Ｓ豪華住家，小倆口的日子過得相當甜蜜，而在公布喜訊前，男方才剛上《玩什麼好呢？》通告，為此劉在錫也公開道賀了。

26日南韓綜藝《玩什麼好呢？》播出最新一集，劉在錫節目開頭便主動聊起，具俊曄先前來上過「光頭特輯」中亮相，想不到節目過後傳出這麼棒的消息，話才剛說到一半，其他班底都出聲附和大神發言，紛紛讚嘆「真是太帥氣了」、「這根本就是連續劇吧」

韓綜曬出兩人年輕時的合影。(圖／놀면 뭐하니@MBC)

劉在錫接著表示具俊曄才錄製完節目，隨即公開這項消息非常值得祝賀，坐在旁邊、節目班底之一的美珠也說，重逢劇本太美好直逼電影劇情，露出羨慕的表情，此外製作單位在節目貼出具俊曄的結婚宣言，以及兩人年輕時的幸福合影，讓劉在錫感嘆道20年的感情就這樣牽起，居然還真的有這樣的事情。

節目中，班底申奉仙表態相當好奇兩人有怎麼樣的愛情故事，劉在錫理性分析當請具俊曄來上節目通告可能會出大事情，她一聽出了個奇妙點子，搞笑建議演藝人員可以邊聽具俊曄口述，再請演員表演出這麼羅曼蒂克的情節，好讓觀眾們都能夠理解兩人如何牽起緣分，一向在節目中搞笑的HAHA自告奮勇出演具俊曄，至於大S的角色由申奉仙來扮演，引起眾人哄堂大笑。