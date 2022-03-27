俄軍才說第一階段軍事行動結束 就又對烏克蘭西部大城利維夫（Lviv）發動突襲

在俄軍周六至少向烏克蘭西部大城利維夫（Lviv）發射兩枚飛彈後，當地官員說，起碼造成5人受傷。

據CNN和路透26日報導，利維夫市長薩多維伊（Andriy Sadovyi）說，其中1枚飛彈擊中儲油設施，引發大火，而稍後另1枚飛彈則重創當地的基礎設施。

稍早利維夫市中心先後傳出3聲爆炸巨響，遠處冒出陣陣濃煙。而利維夫是靠近波蘭邊界的戰略城市，從2月24日俄軍開戰至今，當地大都逃過莫斯科的無情攻擊。

俄軍突襲烏克蘭西部大城利維夫（Lviv）

就在俄軍才說，第一階段的軍事行動已結束，將把焦點轉移到烏東後，卻又發動了突襲。

事實上，就在俄軍發動突襲之際，美國總統拜登正在波蘭，和該國總統杜達（Andrzej Duda），還有烏克蘭官員與難民會面。稍後拜登在波蘭首都華沙的皇家城堡（Royal Castle）外發表強有力的演說，力主俄羅斯總統普丁「不能繼續掌權」。

不過，事後白宮澄清，拜登並不是要求政權更替，同時強調這位白宮主人要說的是，不能容許普丁對鄰國或相關地區行使大權。