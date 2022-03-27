美國之音報導，澳洲總理斯考特∙莫里森（Scott Morrison）當地時間周六（26）日在一場記者會表示，在北京解除對澳中部長級交流的凍結之前，他會晤中國新任駐澳洲大使肖千是不合適的。他同時對中國加強與太平洋島國所羅門群島安全關係表示關切。

中國大陸與澳洲的關係近年來日益惡化。北京新任駐澳洲大使肖千今年1月底抵達坎培拉履新後，聲調和態度均比他的前任更為友善緩和。肖千約2周前會晤了澳洲外長馬里斯∙佩恩（Marise Payne），3月25日親自出席中國國際科學技術合作獎頒授儀式，親自為澳洲科學院院士、麥考瑞大學傑出教授蘇·歐瑞莉女士頒授2020年度中華人民共和國國際科學技術合作獎。但是他希望與澳洲總理會晤的要求卻遭到莫里森的拒絕。

莫里森在記者會上表示，「大使不會經常與政府元首會晤，這種情況在澳洲也是如此」，「我們有時候也會見，但是當我們出現中國完全切斷澳中之間部長對部長或部長級對話的情況時，那麼除非這種情況改變了，中國解除了對對話的凍結，我覺得澳洲人會覺得我與大使對話是非常不合適的。」

但事實上，過去歷屆澳洲總理都曾與新到任的中國駐澳洲大使會晤。莫里森說，「只要中國繼續拒絕與澳洲的部長以及總理進行對話，那麼我覺得這完全是成比例的回應，」

澳洲反對黨工黨領袖安東尼∙阿爾巴尼斯（Antony Albanese）與莫里森在許多問題上都存在嚴重分歧，但是他對莫里森拒絕會見肖千不持異議。「我沒有見過中國大使，實際上也沒見過中國大使館任何其他官員，」阿爾巴尼斯表示，「我的外交事務發言人黃英賢見過，（前）外長我知道以及其他部長們時不時會與中國大使館有接觸，而這些都是適當的。但我尊重、我也支持總理的決定。」

與此同時，太平洋島國所羅門群島25日證實，將與中國加強安全合作夥伴關係，以便抵禦安全威脅並使其安全關係多元化。

莫里森和阿爾巴尼斯都對中國可能將軍事安全之手伸到澳洲後院表示關切。莫里森說，「我們是所羅門群島單一最大的發展夥伴。」

本週稍早時，一份中國與所羅門群島發展軍事合作的文件曝光，澳洲已經就此舉可能對地區安全形勢帶來的衝擊表示過嚴重關切。

工黨領袖阿爾巴尼斯指責莫里森政府政策失誤，導致中國前來澳洲的後院大秀肌肉，「本屆政府上任開始就犯錯誤，削減了本地區的對外援助。」

但是莫里森拒絕了阿爾巴尼斯對他的批評。「我覺得這些事態所展現的，就是為什麼我們政府把對太平洋地區我們的海外發展援助增加50％的原因。」

「我們太平洋國家作為一個大家庭將作出集體的回應，澳洲是這個集體一員，新西蘭也是一員。」莫里森強調，他的政府將確保對與中國擴大合作帶來的風險和威脅「有充分的瞭解」。