在2017年上映的南韓電影《與神同行》，一播出就受到大眾好評，並在亞洲創下驚人票房，一舉捧紅了劇中男女主角與幕後的製作單位。但沒想到，在其中擔任電影配樂製作的知名音樂導演方俊錫，卻在昨（26）日上午因胃癌復發病逝，享年51歲，震驚整個韓國影視圈。

十分有音樂天分的方俊錫，過去曾由樂團身分出道，但在1977年樂團解散後他便投身電影音樂配樂，曾在《Oh! Brothers》、《The City Of Violence》、《看不見的愛》、《這個殺手演很大》、《叛獄無間》、《與神同行》等系列電影中參與音樂製作，就連近期推出的電影《白頭山：半島浩劫》、《逃出摩加迪休》也都出自方俊錫之手，在業界是相當具有知名度的音樂總監與電影配樂作曲家，不僅合作過無數大咖明星，更是電影節配樂獎項的獲獎常勝軍。

不過，方俊錫雖在音樂上展現過人的才華，身體狀況卻不甚理想，多年前他就被醫生判定罹患胃癌，經過積極治療後原本已逐漸痊癒，沒想到卻在2020年秋天再度復發，他只好放下工作全心抗癌，但經過2年的治療，方俊錫仍無法戰勝病魔於26日上午撒手人寰，消息傳出後震驚業界，不少相關人士也因影壇痛失英才而悲慟不已，紛紛發文表示哀悼。