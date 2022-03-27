浩瀚銀河星失色，北斗晦暗南斗熾，蒼穹乍裂紋，禍斗示卜辭！六蝕玄曜會聚六星之力，引動大地齊鳴，無上之能穿越黃泉三千丈，直穿地心而來，隨著一陣轟隆驚爆，渾沌之封，赫然遭破，異光轉瞬而逝，劃開玄象序幕！

地宇殊猂極端對，談月逸塵終局至，麒君、月才子交智數回，日夜殊界、猂族精兵鏖戰不休，八荒啟兵燹，四野淪戰烽，火箭破空之際，卻見長風倏起，乘快哉之勢，卷塵騰火，倏見炎雨開道，殊界戰魁，無歸天闌闕風策踏風而至！

萬物噤聲鬼神慄，神州裂變七竅破，驚見夜空一道如星異念飄忽疾竄而過，太古雲緊覷方位，飛影立追，一逞奇詭游變，一騁剛正迅蹤，擦盪火光燦夜星，揚灑萬點震九重，隨即，異念化一鋒之銳，斬首而來！六蝕闇謀動，地宇奇變生，中原異象四起，又將掀盪何等武林烽火？欲知最精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂兵烽決之玄象裂變》第01章：玄象裂變；《霹靂兵烽決之玄象裂變》第02章：浮生擾‧一渡微塵。