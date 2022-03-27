53歲李姓男子今（27日）清晨4時許，酒後駕駛特斯拉汽車自撞安全島側翻，車輛瞬間起火燃燒。（翻攝畫面）

53歲李姓男子今（27日）清晨4時許，酒後駕駛特斯拉汽車自撞安全島側翻，車輛瞬間起火燃燒。（翻攝畫面）

53歲李姓男子今（27日）清晨4時許，酒後駕駛特斯拉汽車自撞安全島側翻，車輛瞬間起火燃燒。（翻攝畫面）

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駕駛酒駕！特斯拉自撞遭火噬淪廢鐵「剩骨架」 駭人畫面曝

53歲李姓男子今（27）日清晨4時許，駕駛特斯拉汽車行經新北市深坑區文山路三段與新光路口，疑似因操作失慎自撞安全島側翻起火燃燒，整輛汽車燒得宛如火球，所幸路過民眾及時將李男拉出車外，李男身體多處骨折，仍在醫院治療中，經抽血換算李男酒測值高達0.7毫克，車禍原因待進一步釐清。

據悉，李男從事活動設備租賃業，昨晚間與友人在北市木柵聚餐飲酒，酒後卻獨自駕駛特斯拉汽車要返回新北市深坑住處，李男先行駛國3甲台北往深坑方向，下交流道後行駛至深坑區文山路三段與新光路口，卻疑似因操控失控，自撞安全島後側翻。

車輛側翻後李男受困車內，所幸路過民眾及時將他拉出，汽車瞬間起火燃燒，火舌瞬間吞噬整輛汽車，宛如火球般，消防局獲報立即派員搶救，約30分鐘後將火勢撲滅，車輛燒得宛如廢鐵般。

李男被救出後右手和右腳及顏面均有骨折現象，送往北市萬芳醫院救治，並無生命危險，但須住院治療。經抽血換算，李男酒測值達0.7毫克，警方除了調閱監視器進一步釐清車禍原因外，待李男康復後也將依公共危險罪嫌移送法辦。

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