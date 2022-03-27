1名郭姓男子在臉書認識年僅10歲小美（化名），明知小美為未成年少女，郭男仍禁不起自己的慾望要求其拍攝裸露照片傳給他看，小美的母親發現後憤而提告，法官考量郭男坦承犯行，且雙方已用35萬元和解，故依兒童及少年性剝削防制條例判郭男有期徒刑1年10月，緩刑5年，期間須接受法治教育課程3次。

判決書指出，郭男於110年6月時，在臉書上認識謊稱13歲但其實只有10歲的小美，明知女方未成年他竟以「我好想跟妳色色」、「真想對妳色色」、「妳胸部大嗎」、「真想看」等理由，要求小美拍攝裸露照片傳給他，小美母親察覺有異後，便報警處理。

台南地院受審後發現，小美一開始並沒有要拍攝裸露照片，是郭男不斷地以「我好想跟妳色色」、「真想對妳色色」等訊息，讓缺乏判斷能力的小美禁不起誘惑拍了2張裸照傳給郭男，事後男子坦承犯案，表示已把照片刪除。

法官審酌郭男是為心智成熟之成年人，但小美年僅10歲之兒童，身心發展尚未成熟，缺少性自主、隱私觀念及自我保護能力，而郭男竟為滿足自己的慾望，以文字訊息積極引誘她拍攝並傳送裸露照片，危害到小美的身心健康，使其蒙受偏差、不當性觀念之負面影響，危害其未來健全之人格養成與發展。但考量郭男以用35萬元和解，且以取得小美母女原諒，故依兒童及少年性剝削防制條例，判有期徒刑1年10月，緩刑5年，且須接受法治教育課程3次。