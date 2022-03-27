搶攻4月餐飲與國旅商機，台北君悅酒店推出一系列超殺食宿方案，餐飲強打振興五倍券放大1.5倍優惠，鎖定親子家庭客層，於凱菲屋及Ziga Zaga分別為兒童打造主題餐點，4月1日至17日期間凡於館內餐廳單筆消費滿2,000元，加碼享萬元好禮抽獎資格，祭出超人氣「笑笑羊主題房住宿」、「Le Petit Chef小廚師用餐免費」及Apple iPad Air等驚喜大獎吸客，與兒童共桌用餐，多贈抽獎券一張，期能為當月業績挹注15％成長。

另外，開賣後引起廣泛回響的「笑笑羊主題假期」，7月底前每週末住房皆逾9成，平日入住101景觀客房每晚5,999元起、君悅套房每晚7,199元起，專案含凱菲屋雙人早餐、特製迎賓甜點盤及精美贈禮，每房至多兩位12歲以下兒童免費入住，房客獨享五樓笑笑羊兒童專區，體驗手做黏土、塗色等親子活動，拍照打卡再送精美贈禮。

為全力拉抬4月營收，台北君悅再下猛藥，3月29日至4月10日期間將於官網限定推出平日每晚3,999元整「波士頓龍蝦+火烤豬肋排」住房專案，持五倍券免費升等至豪華客房（12坪含浴缸），專案含雙人凱菲屋早餐及超狂「波士頓龍蝦+火烤豬肋排」餐盒，亦可累積會員點數及房晚，4月底前住房適用，期能為當月住房業績增加與去年同期2成以上增幅。

針對親子家庭與小朋友，4月1日至4月30日台北君悅自助餐廳「凱菲屋」主廚胡政裕精選孩童喜愛食材，獻上超吸睛「多力多滋豆皮壽司」、「肉鬆米果炸壽司」將酥炸脆皮日本多彩米果外層搭乘軟嫩玉子燒、鹹香肉鬆內餡，豐富味蕾層次，亦有夏威夷炒飯、翡翠蝦仁燴豆腐、可愛小豬造型奶黃流沙包等多款童趣料理。義大利餐廳「Ziga Zaga」副主廚劉學松則將對兒女疼愛之情化為料理巧思泉源，推出「童趣義饌」義式套餐，每套880元+10％，前菜「西瓜薄片、蜂蜜烤葡萄、維吉尼亞火腿、瑪札瑞拉乳酪球、鵪鶉蛋、小黃瓜」循道地北義手法，以西班牙初榨橄欖油與迷迭香烘烤葡萄，淋上龍眼蜂蜜提香，搭配維吉尼亞煙燻火腿及義大利瑪札瑞拉乳酪球，佐上巴沙米可醋提味，品嚐清爽層次美味。主餐可任選「香料烤雞腿、義大利牛肉醬綜合短麵」或「海鮮比薩（6吋）」，欲以滿滿海陸鮮香擄獲小朋友味蕾。

針對復活節，即日起至4月17日前，台北君悅「Baguette禮品烘焙坊」融揉春天與重生之意的彩蛋，推出多款驚奇巧克力工藝彩蛋、美式經典胡蘿蔔蛋糕等復活節限定甜點。點心房主廚陳建佑精選76％法國巧克力，扣準復活節彩蛋、兔子、巧克力三大元素，將巧克力彩蛋化為創作畫布，以銀河星系色彩及獨特晶透工藝，賦予繽紛絢麗的贈禮新意。