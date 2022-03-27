全明星周末之前表現相當出色的雷霆菜鳥後衛「飄髮哥」吉迪，下半季才剛開打就因臀傷缺陣至今，雷霆卻始終無法給出他的復出時間表，總算在27日這天，雷霆總教練戴格諾特親自宣告，吉迪將因臀傷缺席本季剩餘賽事，反正雷霆早已無緣季後賽。

去年選秀第6順位被雷霆選到的吉迪，本季打了54場例行賽，平均每場交出12.5分、7.8籃板及6.4助攻，更在全明星周末前夕，創造連3場大三元的紀錄，可惜下半季才打了2月25日出戰太陽1場比賽，就因臀傷宣告缺陣至今，現在更告提前報銷。

根據戴格諾特表示，吉迪的右臀傷勢相當複雜，至今還沒有辦法找出傷痛真正原因，為了保護這名雷霆未來之星，雷霆乾脆提前宣告他本季報銷，畢竟目前雷霆只拿21勝52敗戰績，位居西區倒數第2位置，早已提早宣布告別本季季後賽。

雷霆的傷兵狀況不僅於此，當家球星亞歷山大自從22日打完跟塞爾提克比賽，也傳出腳踝受傷消息，戴格諾特表示目前雷霆無法給出任何有關亞歷山大的傷痛情況，看來很有可能也讓這名本季場均24.5分、5.9助攻與5.0籃板的後衛提前報銷。