劉曉明與俄羅斯副外長莫爾古洛夫舉行首次面對面會談。（劉曉明推特截圖）

《美東僑報》今（27）日報導，中國政府北韓事務特別代表劉曉明26日在社交媒體推特（Twitter）上發布自己訪問莫斯科的照片，稱他與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、俄副外長莫爾古洛夫（Igor Morgulov）等人會面。劉曉明表示，與拉夫羅夫討論了朝鮮半島形勢和共同關心的國際問題。

劉曉明在推特上表示，很高興會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫，並就朝鮮半島形勢和共同關心的國際問題深入交換了意見。

劉曉明25日還與俄羅斯副外長莫爾古洛夫舉行首次面對面會談，並就朝鮮半島形勢進行了深入而富有成果的討論。中方就北韓稍早前發射彈道導彈的情況表示擔憂，強調各方需要為解決東北亞問題尋求政治外交解決方案。

在此期間，劉曉明也到訪當地智庫俄羅斯科學院遠東研究所，與專家學者研討朝鮮半島局勢；此外又到俄羅斯外交學院，會見該院院長商討中俄外交智庫交流合作，以及就雙方關注的國際問題交換意見。

劉曉明說，「非常高興見到我的老朋友俄羅斯外交學院院長雅科文科，我們就加強中俄外交智庫交流合作和共同關心的國際問題深入交換意見。」