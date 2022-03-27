氣質女星李依瑾擁有一雙圓滾滾大眼睛和精緻臉龐，讓她在擔任模特兒時就小有名氣，李依瑾出道後，接連演出《旋風管家》、《我的寶貝四千金》、《最佳利益》等戲劇，不過李依瑾卻在螢光幕前消失近2年，連社群網站也暫停更新快1年，但李依瑾則在今（27日）凌晨報喜宣布生娃當媽，喜訊讓外界是又驚又喜。

李依瑾近期在網上行事作風相當低調，不僅IG暫停更新快1年，就連李依瑾之前的發文也都沒露臉，不過，李依瑾則在凌晨報喜宣布生下孩子「邱天」，她在2月25日低調生下寶寶，李依瑾噴母愛寫下：「感謝生命在每個偉大也微小的日常中持續供養，祝福每顆種子在最時宜的日子裡自然盛放，感謝每個時刻一起同行的夥伴們」。

照片中，頂著素顏的李依瑾躺在床上，她把剛出生的寶寶抱在胸膛上，臉上露出滿足笑容，而分享的照片，有一張疑似李依瑾在家生產的照片，李依瑾下身失蹤頭髮微濕抱著全身濕透的嬰兒，旁邊有著助產士及一家人協助，升格當新手媽咪的李依瑾也分享寶寶的腳印、寶寶睡覺照以及寶寶笑到眼睛瞇成一條線的萌照，畫面散發滿滿幸福感。

李依瑾在2015年以《新世界》入圍金鐘獎女配角獎。（圖／本報系資料照片）

37歲李依瑾是模特兒出身，出道後演藝事業橫跨戲劇、唱片和舞台劇，李依瑾接連演出《旋風管家》、《我的寶貝四千金》、《最佳利益》、《王牌辯護人》等戲劇，並在2015年以《新世界》入圍金鐘獎女配角獎，同時，她也演出《往事只能回味》、《寂寞·光棍船》、《老王子》等舞台劇，在倪安東歌曲《散場的擁抱》、齊秦《像瘋了一樣》等MV都有演出。