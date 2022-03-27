一名女網友在臉書上吐露，她受行動不便的公公委託，協助清洗上半身，未料婆婆不明就裡，動手暴力推她撞馬桶害額頭流血，向左鄰右舍造謠她勾引公公，讓她決定硬起來提告。文章曝光後，不少網友留言聲援，力挺向婆婆提告。

一名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，稱13日婆婆回娘家，而該日下午3時許，公公突然拉肚子在尿布上，要她放洗澡水，並協助清洗上半身就好，她沒想太多便答應，未料過程中婆婆湊巧返家，看她在浴室替赤裸的公公洗澡竟情緒失控，不分青紅皂白動手推她。

人妻說，她突然被婆婆推了一把，額頭撞上馬桶，甚至婆婆還拿起蓮蓬頭開熱水淋她的背，而她當下只感覺額頭不斷流血，頭部暈眩無力站起，險險死在浴室，最後是公公阻止婆婆，事情才沒變更嚴重。

人妻分享，事後她報警處理，警察到場後，左鄰右舍擁上前圍觀，婆婆見狀竟把替公公洗澡一事，栽贓成她勾引公公，目前她人在醫院靜養，並無大礙，但她經過此事後，向老公表示要搬出婆家，若她出院時仍未找到新住處，兩人就離婚，至於婆婆，她絕對告到底。

文章曝光後，火速引起3000多位網友按讚，不少網友氣憤表示，動手打人實在不可姑息，贊成提告，還有網友聲援「加油，支持你的決定」、「你真的很棒，願意這樣照顧公公！是我絕對做不到！先把傷養好才有力氣吿婆婆，加油」、「請堅持告到底！如果隊友雲淡風輕，也請放生！」、「妳是對的，人善被人欺，是他們不懂珍惜妳，好好休養身體，才有體力處理後面問題」。