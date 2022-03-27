新北市立達觀國中小學學務主任吳自輝，就讀國中時，是學校裡的頭痛人物，喜愛成群結黨，整天逞兇鬥狠、打架鬧事。不過他從逆風少年到成為老師，現在更負起照顧孩子的責任，他說：「就算孩子不斷犯錯，我仍然相信他！」他近日被教育部選為教育家人物典範。

年少時的吳自輝是一個小混混，國三那年，他的同伴在一次激烈鬥毆中被捕，群體因此解散，受此衝擊，吳自輝頓時茫然失措。所幸這時老師的一句話，點醒了他。

「你有沒有想過，如果有一天你也被抓，就再也看不到你的家人與朋友了，這是你要的嗎？」這句話讓年輕的他醒悟過來，他決心轉變，以不到一年的時間，在課業上急起直追，一路從五專機械科，讀到大學機械工程，畢業後，因緣際會之下當起補習班助教，深深體會教書之樂，而決定成為老師。

從打架鬧事的逆風少年，到循循善誘的老師，生命之所以轉變，是因為身旁有一位不願放棄他的老師；因此，當吳自輝也成為老師，他也不願意放棄任何一個正在黑色邊緣遊走的孩子。

「幫助人改變，關鍵在於取得信任。」吳自輝說，逆風少年通常有著痛苦的受傷經歷，要取得他們的信任，談何容易，「有的孩子相處了半年之久，才逐漸對我釋出信任。」別說孩子，就算是吳自輝自己，又能夠把信任，交付給一再犯錯的、所謂的壞學生嗎？

「就算孩子不斷犯錯，或一直欺騙我，我也會相信他。因為在一件事情上做錯，不代表他就是一個錯的人；我仍然相信他，更相信有一天他會從中醒悟過來。」他堅定地說，既是孩子，就一定會犯錯，大人要容許他們犯錯，不要輕易給孩子貼標籤，「因為重點不在犯錯，而在如何幫助孩子們知錯、改錯。」

吳自輝認為，被愛與信任，是人一生中最美好的經歷，像寒夜裡的一盞燈火，為茫然迷失的人們燃起勇氣與希望。他是點亮燈火的人，他要為迷路的孩子，留一盞溫暖燦爛的燈火。