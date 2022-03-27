「白色巧克力」傑森威廉斯（Jason Williams）最近在BroBible聊到現今NBA的防守規則改變與麥可喬丹（Michael Jordan），威廉斯認為喬丹在現在的規則之下也能保有大部分戰力，「我認為他套用現在的規則還是很強，肯定是球星級的沒問題，但不會是當年那樣的麥可喬丹。」

威廉斯說：「他還是會很強，這是肯定的，但是防守改變會讓他有一點困難，他在側邊持球進攻時，將要一次面對同一邊的3位防守球員，在過去的規則他只需要面對1位。任何打進NBA的人都有能力1對1，更別說是麥可喬丹了。」

NBA在2001-02球季解禁區域聯防，在此之前都是盯人防守。區域聯防的優勢是易於處理速度快、單打能力強大的對手，缺點是對於外圍三分線的防禦較弱。喬丹擅長單挑、切入、中距離攻擊，這讓對手在1對1盯人防守之下幾乎無解。

喬丹在大學時期面對的也是區域聯防，只是他憑藉體能優勢如入無人之境。他巫師隊復出的兩季（2001-03）是修改規則之後的，但那時候的老喬丹已經不是巔峰時期的打法。所以喬丹在新規則到底能打成怎樣，業界一直有不同看法，例如亞瑞納斯（Gilbert Arenas）認為喬丹還是可以憑個人武勇單場60分，但是難以帶領球隊摘冠。至於喬丹的一些球迷相當不滿威廉斯的評論，他們嘲笑現今的NBA早就沒有防守可言。