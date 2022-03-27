新制教召內容包含10公里以上的行軍、野外宿營、武器訓練等，被稱為「史上最硬教召」，首批召員們18日解召時，臉上都紛紛浮現開心笑容，而雜誌《軍事連線》昨（26）日在臉書公布疑似是召員們對於「史上最硬教召」的評價、反饋及心聲，引起網友討論。

台灣兵力到底是否充足，一直是各界討論焦點，日前國軍祭出「史上最硬教召」，提高後備軍人戰力。接受首批新制教召的召員們已在本月18日解召，「宅神」朱學恒分享《軍事連線》在臉書上公布的一份問卷反映事項，填寫時間是今年3月16日，許多召員認為教召期程太長，影響到平日工作，建議改回7天。

不少召員也反映實際狀況，說「梯次人數建議減少，因為訓練期程都被延宕」、「建議不要與其他連隊共用火巷，等待時間過長且沒意義」、「5/7/10公里行軍課程建議可間隔一天，避免部分較少運動的召員產生健康問題」、「幹部間應做好橫向協調及資訊流通」。

除此之外，還有不少召員針對伙食抱怨，指出「伙食太多辣的」、「飯菜不多元化，不是只有吃飽而已」、「早餐一成不變」，還有人說「水、伙食過多，例如夜點領了吃不完都丟掉」。不過此份問券內容是否由國軍發放給召員填寫，目前尚未獲得證實。