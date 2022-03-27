蔡總統出席新北嘉義同鄉會活動 侯友宜這麼說 10:062022/03/27 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，嘉義同鄉會都是自己故鄉的好友在新北打拚。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統今（27）日中午12時將到新北市新莊出席「嘉義同鄉會第11屆理事長、理監事、顧問就職典禮」，對此，新北市長侯友宜表示，嘉義同鄉會都是自己故鄉的好友在新北打拚，來自不同縣市，融入新北共同打拚，創造新北的繁榮。 侯友宜說，嘉義同鄉會都是自己故鄉的好友在新北打拚，也會藉此交接期間，會去關心同鄉在新北的發展，新北是一個多元城市，來自不同縣市，無論是同鄉會、民間團體都能融入新北共同打拚，創造新北的繁榮，謝謝同鄉會給予得滿滿鼓勵與支持。 嘉義林管處贈苗活動超熱門 40分鐘就送完 賴清德：宜蘭鄉親對促進台灣民主的貢獻很大 #新北 #侯友宜 #蔡英文 #同鄉會 #嘉義 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兩年重啟！賴清德參觀台灣國際蘭展 與同鄉會鄉親合影 12:432022/03/26 寶島 廣播多元的聲音保存本土文化 蔡英文：讓台灣「聲聲不息」 18:392022/03/26 政治 賴清德賞蘭 與台南同鄉會合影 04:102022/03/27 地方新聞 美女主播搭高鐵遇這款魔人超傻眼 驚呼：列車員規勸也沒用 11:252022/03/26 娛樂 嘉義縣太平國小百年校慶 高年級學生攻頂玉山主峰 18:502022/03/26 寶島 嘉義縣經濟發展處長江振瑋：馬稠後園區＋無人機 帶動產業轉型 04:102022/03/26 產業特刊 宜蘭同鄉會團拜 蔡英文、蔣萬安都來了 20:052022/03/26 政治 嘉義縣環保局辦淨灘 清理近一噸廢棄物塑膠蚵繩最多 15:152022/03/26 生活 拚8成在地就學率 新北辦高中職教育博覽會 10:552022/03/26 生活 投資千萬 培養新住民國際時尚人才 04:102022/03/26 地方新聞 足跡不重疊也確診 新北中和2個案「同天進出同超商」 15:222022/03/26 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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