蔡英文總統今（27）日中午12時將到新北市新莊出席「嘉義同鄉會第11屆理事長、理監事、顧問就職典禮」，對此，新北市長侯友宜表示，嘉義同鄉會都是自己故鄉的好友在新北打拚，來自不同縣市，融入新北共同打拚，創造新北的繁榮。

侯友宜說，嘉義同鄉會都是自己故鄉的好友在新北打拚，也會藉此交接期間，會去關心同鄉在新北的發展，新北是一個多元城市，來自不同縣市，無論是同鄉會、民間團體都能融入新北共同打拚，創造新北的繁榮，謝謝同鄉會給予得滿滿鼓勵與支持。