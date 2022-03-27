IG上擁有88萬名粉絲追蹤的知名網紅YouTuber瑀熙（Yuci），擁有甜美臉蛋與前凸後翹的火辣身材，加上長期活躍於電玩的實況直播，讓她成為不少網友心目中的性感電競女神，人氣持續攀升。而瑀熙昨日便在社群平台上分享被路人認出時的趣事，不過最後結局卻超尷尬，引起網友熱烈討論。

瑀熙昨（26）日於臉書粉絲團上PO文，透露上周與好友路路一同外出買飲料時，一名路人認出了路路便上前要求拍照，拍完後瑀熙繼續與路路聊天，而剛剛那名路人聽到他們的對話便向她詢問「請問你是瑀熙嗎？」瑀熙聽到後原本還開心表示想著「終於有人叫對我的名字了」，沒想到對方卻說「我知道啊，我有追，小茉莉嘛！」讓她當場傻眼。

原來，對方將瑀熙誤認為女星「小茉莉-陳瑀希」，因念法相同兩人也有著渾圓大眼與白皙肌膚，讓路人以為是同一人，而瑀熙被誤認後真是又好氣又好笑，忍不住貼出一張穿著緊身短裙的辣照分享這件事，而網友看到後也紛紛留言「認不出來就別認了啦！不然真的尬，不過我只認識瑀熙」、「這張照片整個佔據我的手機桌布，可惡」、「這樣代表妳已經大到跟小茉莉一樣了嗎」、「我知道不能笑，可是瑀熙你說得太生動」、「這姿勢棒棒的」、「這下尷尬了」、「小茉莉...差太多了吧」、「回答的真妙啊，當下肯定，哭笑不得」。