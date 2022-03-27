一般民眾認知到的彈奏吉他，多半是用人類的雙手彈奏樂曲，不過美國邁阿密有位27歲女網紅，竟使用到舌頭去彈奏吉他，該畫面曝光後吸引3.2萬人點讚，影片才短短8秒觀看次數已達兩百萬，傳來一陣陣的驚呼聲，還有男網友由於太過崇拜她的「舌功」當場求婚，引發熱議。

根據《紐約郵報》報導，網紅戴蒙德(Vvs Diamond)上個月在IG公開一段短短8秒的影片，並喊話網友「標記一個朋友來激怒他們」，從影片中可以看到，她埋首在吉他後，靈敏地用舌頭來撥弄吉他弦，快速且強而有力地彈奏出旋律，不僅精準拿捏音律，還有漸強漸弱的效果，而她彈奏的曲子正是福斯每部電影開頭的經典配樂。

影片曝光後，網友們都群起暴動了，爭相恐後地留言道「這是怎麼做到的」、「舌頭怎麼有辦法動到這麼快」、「太強了」、「今天的網路用量夠了」、「我知道為何男生們會激動，這是個太有意思的短片，連女生都欣賞她」、「如果這不是向我展示舌頭的最佳視頻，那麼我不知道是什麼」，還有男網友公開求婚，「我要這位創作者變我老婆。」

另一派網友則提出質疑，認為戴蒙德的舌頭根本從未碰到琴弦，直說這根本就是支造假影片，有位吉他達人就留言寫下「這是假的，她的舌頭沒有彈奏到對的弦，好產生讓我們聽到的和弦」、「我就把話說到這裡了，大家不要不同意我的見解，這段影片確實有經過後製，單純是想告知而已。」