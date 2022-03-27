近來傳出台北市議員羅智強到桃園行腳，引爆在地基層反彈，國民黨主席朱立倫26日表示，桃園歷次以來都提名在地候選人，對於有無可能空降或非桃園在地人才參戰，朱僅強調，一切以桃園民意作為出發點。對此，國民黨台北市議員游淑慧認為，她同意朱立倫所說的，一切以民意為主，但也曝桃園的近來人口變化令她驚訝，認為2022年的桃園，已經不是2001年的桃園。

對於朱立倫的回應，游淑慧昨（26日）在臉書發文表示，自己同意主席說的，一切以民意為主，桃園市長候選人不是非誰不可，只是要注意，環境變了，觀念要變、策略要變，2022年的桃園，已經不是2001年的桃園。

游淑慧指出，羅智強25日質詢柯文哲市長時，講了一個讓她驚訝的數據，而她想，更該知道這個數據的是黨中央的操盤手，桃園近年來的人口變化，羅智強說「桃園市遷出了70萬人，遷入了85萬人」，這還只是統計近8年的數字，這數據代表什麼？桃園市總人口227萬人裡面，將近4成都是新移入，也就是說2022年的桃園，已非2001年主席熟悉的桃園了。

游淑慧強調，如果非要去區分「在地」與「空降」，首先，這對85萬搬入桃園的新桃園人來說，恐怕不公平，難道國民黨的市議員跟市長候選人不要照顧這些市民？不要爭取他們的支持？其次，其實桃園優秀的政治菁英中，包括魯明哲委員、萬美玲委員都是出生在台北，服務在桃園，但他們的問政與服務也獲得桃園民眾的肯定，都是桃園人，只是大家扎根的時間點而已。

「一個年輕多元的桃園，真的要用傳統思維去看待」？游淑慧點出，副總統賴清德、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲和台中市長盧秀燕都是出生在當地嗎？游直言，沒道理其他城市能兼容並蓄，而桃園的政治職務只能在地限定。總之，自己的重點並不在於人選要是誰，而是，不要拿「在地限定」這種理由來自我束縛，這完全不符合現在台灣的政治現狀呀，尤其針對桃園這麼多新移入的城市桃園會歡迎所有優秀人才，如何讓桃園更好，才是重點。