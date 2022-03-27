據路透報導，因北京當局擔心遭到西方國家連帶制裁，大陸國營的中石化集團已經暫停了在俄羅斯的一項可能價值5億美元的重大石化投資和天然氣行銷企業的談判。

消息人士表示，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，大陸的三大國營能源事業巨擘──中國石化、中國石油、中國海洋石油持續評估美國和歐洲的連串制裁行動對其在俄羅斯鉅額投資的影響。

消息人士稱，本月稍早，大陸外交部召集這3家公司高層，檢視他們與俄羅斯合作夥伴的商業關係和在當地的業務。一名消息人士說，當局敦促這些企業不要採取任何輕率的舉動搶進俄羅斯資產。