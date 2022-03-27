資深女藝人佩甄經常於各大節目亮相，亮麗的外表以及在演藝圈多年的經歷為她贏來許多粉絲，現年45歲的她在大眾眼中擁有好媳婦的形象，而她與老公王祚軒在2008年結婚後家庭生活美滿，擁有一子一女的她時常在節目上分享家庭生活的趣事，甚至也推出了新書講述婚姻中的點滴及育兒日常等等，不過佩甄近日於節目上卻坦言曾與老公發生婚姻危機。

佩甄近日於節目《叫我神隊友》中分享育兒及婚姻日常，她提到自己非常注重小孩的教育，若是孩子在成績上的表現優異她會給予獎勵，但若是考不好她也不會輕易妥協，面對孩子她扮演的是黑臉的角色，而老公則是白臉，雖然有如此精細的分工，不過她與老公在教育孩子的方式上仍有落差。

佩甄分享某次女兒向她表示想要一支新手機，她也答應女兒只要成績有達標便會送她手機當作獎勵，不過成績出來後，女兒因為與達標分數差了0.1分因此無法拿到手機，而老公此時卻認為她太過嚴格，只差了0.1分而已應該還是要給予獎勵，不過佩甄在此事上卻相當嚴格，認為講好的規矩不能夠輕易更改及妥協，而老公最後也給予尊重，對此事做出讓步。

佩甄提到雖然她與老公會因為小孩的事爭吵，不過兩人也都還算冷靜，她表示過去與老公吵架時總喜歡獨自生悶氣，用冷處理及冷暴力來面對老公，不料這居然引起老公強烈的不滿，並向她烙重話表示「妳這樣對我，表示妳真的很不愛我，我們可能沒辦法在一起！」這也讓佩甄嚇了一跳，不敢再用冷暴力的方式處理爭執，也提醒大家婚姻中需要的是多多溝通，別因為一時賭氣就傷害愛你的人。