台北市長柯文哲27日前往大直美堤河濱公園，出席「第7屆電器盃反詐騙公益路跑」活動，並頒獎給男子組21公里前3名的選手。（黃世麒攝）

立法院日前通過18歲公民修憲案，之後交付公民複決，民進黨喊出與年底大選合併，國民黨主席朱立倫則認爲，既然去年公投結果要求「公投不得綁大選」，就該遵守這項決議，遭外界解讀是想擋下此案。對此，力挺該修憲案的國民黨立委蔣萬安說，除了希望能夠讓案子通過，也希望選務能夠順利，這部分若有完善規畫，定能達到修憲案通過的最終目標。

蔣萬安今赴2022第7屆電器盃反詐騙公益路跑致詞，被問到18歲修憲案若國民黨決定不和年底大選綁一起，通過機率是否會變小，也順帶詢問蔣萬安對公民複決綁大選的看法。

蔣萬安表示，中選會有做個判斷，但當執政黨說出公投跟大選脫鉤時，人民複決是否又要跟大選結合，必須清楚說明，雖然各自都有論述和理由，但最重要的是，希望這案可以得到民眾支持，包括他自己個人都有提案，未來會堅持初衷，持續走自己的路，在以後讓更多年輕朋友能參與公共事務，把權利還給人民。

媒體追問，台北市長柯文哲認為，國民黨不讓修憲案複決綁大選，目的是不想讓案子通過。蔣萬安則稱，除了希望能夠讓案子通過之外，也希望選務能夠順利，這部分如果有完善、周延規畫，就能達成修憲案通過的最終目標。