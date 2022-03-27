今年53歲的男星李康生，可以說是大導蔡明亮御用男主角，曾以《郊遊》拿下金馬獎、亞太影展雙影帝，這2、3年他也多方嘗試不同的戲路，成果不凡，如今睽違多時再接小螢幕作品，探討到生死議題，加上最近納豆突發腦出血問題，讓李康生相當有感觸，吐露多年前他赴歐洲演出，在機上腦中風，坦言那時候是自己最接近死亡的時刻。

近年嘗試多元戲路的李康生，最近又有難得的挑戰，已30多年沒演出過電視劇的他，接演了侯孝賢監製、張艾嘉特別演出的《良辰吉時》，讓人相當期待，因該劇討論生死議題，他接受《聯合報》訪問，回想2022年才過了3個月，已經有相當多圈內人離世，連還很年輕的納豆都腦出血，讓李康生不禁呼籲眾人不分年齡，都該更注意心血管問題。

李康生吐露，2013年他剛拿下金馬影帝，歡喜隨恩師蔡明亮導演赴歐洲演出舞台劇，結果人都還沒下飛機，就發現不對勁，半邊身體突然不能動，他本想著趕快就醫，但醫院的人卻告訴他，只要進去(醫院)就出不來了」，意思是他的狀況必須住院治療，嚴重到女友實在太擔心，立刻飛歐洲找他。

而當時的舞台劇就只有李康生一個演員，他飾演玄奘，讓他因此拖著半身麻痺的身體硬撐演出，當下非常煎熬，沒想到被蔡明亮導演盛讚這是他「演得最好的一次」，完美地詮釋玄奘取經受苦受難的身心感受，但對李康生來說，卻是此生對生死最深刻的一次經歷。

蔡明亮曾說：「康生的毅力堅強，如同玄奘遠征的決心。那次我們原本做好停演的準備，但他卻主動告訴我，願意上台。在5度的氣溫，醫療團隊在側準備，我把自己的鞋子脫下，站在舞台下，虔誠地陪伴他到演出完畢，現場觀眾沒人知道他中風。」