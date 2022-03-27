基隆市警察局刑警大隊也淪陷！今天上午又傳出有2名高階警官及1名警官染疫，目前全市總計已有7名刑事警察人員確診。市警局將於上午11時公布最新消息。

基隆市警局第一分局偵查隊小隊長（案22596）3月24日率先確診，與他足跡重疊的二分局偵查隊警官（案22638）採檢後陽性。衛生局疫調發現，案22638警官24日晚上曾參加市警局刑事人員餐會，接受市長林右昌表揚，由於會場集結全市分局偵查隊、刑大，市府不敢輕忽陸續匡列人員至醫院篩檢。

昨天上午衛生局安排三、四分局偵查隊前往醫院篩檢，傍晚結果出爐，有一名三分局小隊長及四分局偵查佐陽性確診。基隆市警察局表示，目前初步了解，2例新增個案與二分局偵查隊警官足跡有重疊，其中四分局偵查佐於餐會有同桌足跡，三分局小隊長則是餐在會後，前往其他餐廳重疊足跡。

據悉，刑警大隊內外勤人員於昨天下午前往醫院篩檢，今天早上結果出爐，又有2名高階警官及1名警官染疫。基隆市警局表示，這段期間會指揮直屬單位支援，包括刑大、保安隊、婦幼隊、少年隊等，或由其他分局互相支援，內外勤警力定能全部到位。

市警局指出，截至3月26日晚上9時止，PCR篩檢總計131人，陽性4人、居家隔離39人，各分局均有1位刑事人員確診。