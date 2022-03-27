據中國大陸外交部官網消息，當地時間2022年3月26日，中國大陸國務委員兼外長王毅在加德滿都和尼泊爾外長卡德加舉行會談。王毅表示，中國支持尼方更加深入參與「一帶一路」建設，確保兩國陸路口岸暢通，探討開展跨境電力合作，特別是推進中尼跨境鐵路項目，建設跨喜馬拉雅立體互聯互通網路。會談後，雙方共同出席經濟技術、農業、基礎設施、醫療衛生等合作文件簽字儀式。

卡德加祝賀北京冬奧會成功舉行，祝賀去年中國共產黨隆重慶祝百年華誕並勝利召開十九屆六中全會，並預祝中共二十大圓滿成功。表示尼中是有著傳統友誼的好朋友、發展合作的好夥伴，願同中方落實好習近平主席2019年成功訪尼成果，保持密切交往，深化務實合作，推動尼中關係不斷邁上新台階。

王毅表示，中國和尼泊爾山水相連，人民世代友好。建交67年來，中尼始終相互尊重、相互信任、相互支持。無論是在應對2015年尼泊爾大地震的危急時刻，還是在抗擊新冠疫情的重大關頭，兩國始終守望相助、互施援手，成為鄰國間平等相待、友好協作、互利共贏的典範。無論國際和兩國國內形勢如何變化，中方都將沿著兩國領導人確定的方向，堅定不移推行對尼友好政策，堅定不移深化互利合作，堅定不移推進中尼命運共同體建設。

王毅強調，中方支持尼走出一條符合自身國情的發展道路，支持尼奉行獨立自主的內外政策，支持尼更加深入參與「一帶一路」建設。中尼全方位互利合作卓有成效，願加快推進重點合作項目，確保兩國陸路口岸暢通，探討開展跨境電力合作，豐富拓寬兩國經濟人文往來，特別是推進中尼跨境鐵路項目，建設跨喜馬拉雅立體互聯互通網路，助力尼泊爾發揮自身人力資源、地理位置和自然生態三大優勢，分享中國機遇，加快自身發展振興。

卡德加感謝中國政府和人民總是在最困難緊要關頭伸出團結和友誼之手，感謝中方支持尼維護主權獨立、反對外來干涉。重申尼方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國維護核心利益，決不允許任何勢力利用尼領土危害中國、損害中國利益。

雙方一致同意加強疫苗和抗疫合作。王毅強調，中方願繼續提供疫苗和物資支持，助尼徹底戰勝疫情。卡德加表示，中方的有力支持使尼倍感振奮，尼對戰勝疫情充滿信心。

雙方認為中尼跨境鐵路項目得益於雙方領導人的擘畫，承載著兩國人民的美好期待，要致力於實現兩國老一輩領導人把鐵路修到加德滿都的夙願，使喜馬拉雅山脈成為兩國團結合作的紐帶和世代友好的象徵。

雙方就多邊事務交換意見。卡德加表示，尼方贊賞並堅定支持習近平主席提出的全球發展倡議，相信這將為發展中國家、特別是最不發達國家實現發展繁榮注入強勁動力。王毅表示願同包括尼方在內的各方一道，共同推進倡議落實，加快推進聯合國2030年可持續發展議程。