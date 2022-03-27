台北市人口即將跌破250萬，最新民調顯示，台北市長柯文哲主政下，施政滿意度、居住幸福感及和居住光榮感均為六都墊底。被視為下屆市長最強候選人的國民黨立委蔣萬安指出，這對市府來說是個警訊，代表市民對市政不滿意，需要新團隊帶領向前、大刀闊斧的改革。

媒體民調顯示，雖然台北市在醫療資源、環境品質等指標表現不錯，但高房價、交通問題仍是民眾惡夢，造成北市近年人口不斷流失，光是7年就有21萬人出走，更有3成市民想移居外縣市，展現超高脫北慾望，幅度領先其他五都。

蔣萬安今赴2022第7屆電器盃反詐騙公益路跑，受訪時他指出，最新民調的結果對市府來講是個警訊，是必須面對的事，代表著市民對於過去這幾年的台北市政不滿意，也對未來有極高期待，需要一個跨領域、新面貌、新特質的團隊來帶領台北市來走出新的方向。

雖然柯文哲執政民調低迷，但他自認藍綠都怕他，才會把將其當成假想敵。蔣萬安認為，民調當然各自解讀，但民調已清楚顯示市民在幾項指標上，對台北市不滿意，且成績都是六都最後，這是嚴重警訊，市府必須嚴肅面對，那也顯示出市民對未來有極高期待。

由於蔣萬安是下屆市長的熱門人選，外界好奇他要如何改變北市現有狀況。蔣萬安則說，這一定是要有全新的方向，能夠帶領著市府大步向前、大刀闊斧的改革，需要一個全新特質、面貌團隊來帶領，才能符合市民期待。