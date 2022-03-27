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面對近況奇差的熱火，籃網「雙星」杜蘭特、厄文27日只打前3節，就因領先幅度來到30分以上提前休兵，準備迎接28日厄文主場首度出戰，籃網最後以110比92輕取熱火，也送熱火4連敗，目前熱火雖跟七六人之間沒有勝差，卻以些微勝率差距丟掉東區龍頭位置，七六人搶占東區第1。

即將迎來厄文在主場首次出賽的籃網，一開賽就靠杜蘭特、厄文兩大球星火力全開取得領先，加上德拉蒙、克萊斯頓兩名禁區主力也有發揮，上半場打完，籃網取得67比46大幅領先，杜蘭特半場就摘19分、4助攻與4籃板，厄文10分。

來到第3節，籃網換成塞斯柯瑞三分外線爆發，轉眼幫助籃網擴大領先到誇張的37分，不過籃網打到第3節尾聲進攻突然當機，也讓熱火趁機打出11比2小高潮，可惜籃網末節也有布雷克葛瑞芬跳了出來，也讓比賽提前進入垃圾時間了。

杜蘭特難得先發只打31分鐘就可休兵，全場投14中7、10罰9中，貢獻23分、5助攻、3籃板、3抄截與1抄截，塞斯柯瑞單場投進5顆三分球，獨拿17分，德拉蒙13分、11籃板，厄文也僅上場30分鐘，拿11分、6助攻與4籃板。

先前跟吉米巴特勒爆發激烈口角衝突的熱火總教練史波斯查，此役並未到場，而是改由助教奎恩領軍，原因是他去處理兒子醫療事務，不過熱火打來明顯攻守失序，全隊今天以阿德巴約14分最高，另抓6籃板，希洛13分居次，羅瑞12分。