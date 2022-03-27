大陸今（27）日通報前一日新增5550例本土病例，分別是1217例本土病例和4333例無症狀感染者，無新增死亡病例。天津市今進行全民核酸檢測，市民若未在24小時內檢測，「健康碼」會調整為「橙碼」。

據大陸國家衛健委通報，26日新增1217例本土病例，包括吉林1、071例，上海47例，遼寧28例，天津16例，河南14例，河北10例，黑龍江8例，山東5例，湖南4例，安徽、江西、廣東、甘肅各2例，北京、江蘇、浙江、福建、雲南和陝西各1例。

另有4333例本土無症狀感染者，上海通報2631例佔最多，其次為吉林1007例，其餘分布於福建、河北、遼寧、山東、天津、江蘇、安徽、甘肅、雲南、江西、廣西、河南、廣東、陝西、浙江、黑龍江、內蒙古和重慶。

天津市今早上6時開始，居民根據各區安排到指定地點做核酸檢測，目標在24小時內完成全市採樣和檢測。若民眾的檢測結果為無受感染，健康碼轉為「綠碼」，全市各級機關、各類企事業單位需支持和保障群眾參加核酸檢測。按規定，持「橙碼」的市民非必要不外出，需前往就近核酸檢測點檢測，結果為無確診健康碼就會自動轉為「綠碼」。