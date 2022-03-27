由李敏鎬、尹汝貞等大咖演員演出的Apple TV原創戲劇《柏青哥》，於25日正式上線後就起熱烈討論，但在其中飾演「男二」的男星陳河，卻遭韓國媒體爆出曾偷拍多名中年婦女，並且寫下疑似言語騷擾的附文，甚至將這些照片保存了將近快10年，超變態的行為立刻網友的撻伐。

根據韓國媒體的報導，在《柏青哥》中飾演尹汝貞孫子的「男二」陳河，是一名韓裔美籍男星，過去他雖曾在南韓生活過一段時間，後來便轉往美國發展，因此在韓國的知名度相當低，而這次在《柏青哥》中參與演出，才成功打開國際市場。不料，此劇才上線一天卻被人爆出他曾在2010、2011年間，以「Flowers In Bloom」為主題，將自己偷拍多名穿著花紋服裝的中年婦女照片上傳至網路上還配上意義不明且帶有性騷擾意味的文字，表示「上了年紀的女星都喜歡穿花紋衣服」、「好性感的模特兒」、「這位模特優秀地消化了性感的服裝」、「我正在想像那位女人身體連結的點」，甚至還將他所拍攝的老奶奶形容成「長得像鴨子」、「金正日妹妹」等。

而陳河所拍的這些照片雖是10年前所拍攝的，但在網路上仍搜尋的到，有些照片的當事人奶奶甚至沒有被打上馬賽克，因此遭到大批網友抨擊「實在太噁心了」、「怎麼會這麼低級的人」、「光想就覺得變態」、「你有想過被你偷拍的老奶奶們感受嗎？」、「照片竟然都還在」。

事件爆發後，陳河也在26日於官方網站上貼出道歉聲明，承認自己的錯誤與疏失，對於沒有考慮到照片所帶來的負面影響感到抱歉，目前已向網站要求刪除所偷拍的所有照片，但仍在網路上引來罵聲。