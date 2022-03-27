好慘！一名粗心的車主沒注意到機械式停車場限高，誤將過高的休旅車停入內，結果悲劇降臨，車頂直接卡在車架動彈不得。消息曝光在網路上，不少網友紛紛調戲說，這下恐成為「敞篷車」了。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，稱26日上班前在機械式停車場取車，而該停車場告示每一格限高150公分，但其中一輛黑色休旅車明明「尺寸不合」，仍是停進車位中，導致平台輪轉調度車子時，休旅車的車頂直接被車架卡住。

原PO解釋，過高的休旅車原先停在地面上，但該座機械式停車場為地下運作，該日另一位車主A打算取車，按下取車鈕後，平台先將過高的休旅車下移，再將A車上移，豈料機械運作的過程中，休旅車即因高度不合而被「卡住」。

原PO也表示，他為了趕上班沒多停留，僅拍下照片便離去。貼文曝光後，不少網友留言調侃，「這下成了修理車」、「休旅車氣壓也沒辦法降到150」、「如果有限制高度還硬要停進去，只能說活該」、「自己的車多高難道不知道嗎？太天兵了」；甚至有網友搞笑表示，如果停車塔硬是將車下移，休旅車則會直接掀頂，秒成「敞篷車」。