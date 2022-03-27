為推動原住民族語扎根，教育部國教署規畫「111學年度國民中學及國民小學沉浸式族語課程實施計畫」，以原住民族語、國語的雙語協同教學課程教學模式，於課堂中營造族語學習環境，提升國中小學學生接觸及使用原住民族語的機會。

教育部國教署表示，沉浸式族語課程計畫使學校不侷限於一般課程型態，能以更多元方式構想規劃相關課程。111學年沉浸式族語課程計畫申請開跑截至4月20日止，教育部國教署於3月23日及25日辦理2場計畫填報說明會。

教育部國教署說明，自108年度起辦理「國民中學及國民小學沉浸式族語課程計畫」，鼓勵學校可依學校環境特色集合社區部落資源，積極規劃「聽」與「說」的沉浸式族語課程環境，並配合有效教學策略，讓學習不只發生於學校，更進一步將族群文化深根於生活。

國中及國小沉浸式族語課程實施計畫可參與對象包含原住民重點學校、原住民學生人數達20人以上或達學校學生總數1／5以上的都會型學校或曾辦理夏日樂學原住民族語活動課程、語文主題式課程、國中小沉浸式族語課程、沉浸式族語幼兒園計畫之學校。

該計畫辦理至今，參與學校已從10校增加至19校，各校結合原住民族文化、跨領域議題等進行課程規劃，甚至結合社區活動規劃親子共學課程，帶動學校與社區連結，讓語言的學習從學校延伸到日常生活中。

另外，有學校採任務型、體驗型的創客教育課程讓學生發掘原民文化的新創性及語言的傳承性：也有學校以認識當地部落為主軸，結合在地部落故事、傳統文化圖騰及部落菜園等，營造在地沉浸式族語學習環境。