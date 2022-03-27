現實版《華燈初上》女版亨利真實上演，潘女和張女2人為情侶，潘女不滿張女分手後改和男子交往，憤怒在Instgram限時動態中放上與張女的親密合照，並寫下「雙性戀渣女」，慘被依妨害名譽提告，新竹地院審後，處潘女3000元罰金。

《華燈初上》第3季18日才剛完結，牛郎亨利（王柏傑 飾）為了販毒，欺騙女友百合（謝欣穎 飾）的真心，但實際上亨利至始至終都與葛檢（修杰楷 飾）有著不尋常的關係，而亨利在劇中同時擁有男女朋友，遭觀眾批評是全劇最渣代表。而新竹也出現一起類似的案例。

據判決書指出，新竹的潘姓女子及張姓女子，2人先前為同性伴侶，110年5月時，潘女發現張女在分手後，改和男子交往時，憤怒地在社群網站Instagram發布限時動態寫下「雙性戀渣女不要再裝可憐了，很噁，不要再玩弄其他人感情」等，並在背景放上與張女的合照，以公開的方式侮辱張女，貶損其社會評價。張女的友人看到該動態後告訴她後，便報警提告。

新竹地院法官認為，潘女僅因感情糾紛，不思理性溝通解決問題，在社群網站留言公開辱罵張女確實不對，但考量潘女犯後坦承犯行，且願意賠償張女達成和解，故依公然侮辱罪，處罰金新臺幣3000元，如易服勞役，以新臺幣1000折算1日，可上訴。

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