日本北海道今天上午8時15分左右發生最大震度4級、推估規模5.1地震，並無海嘯威脅。被觀測到震度3級的一處核電廠目前一切正常。

日本放送協會（NHK）報導，根據日本氣象廳觀測，這起地震震源位於北海道十勝地方南部、深度約60公里，目前推估規模5.1。

最大震度4級出現在北海道浦河町；震度3級出現在新冠町等地及青森縣東通村。

東北電力公司表示，位於東通村的東通核電廠並無因地震出現任何異常；核電廠周遭輻射量數值也沒有任何變化。