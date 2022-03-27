日本北海道規模5.1地震 無海嘯威脅 12:262022/03/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本北海道今天上午8時15分左右發生最大震度4級、推估規模5.1地震，並無海嘯威脅。被觀測到震度3級的一處核電廠目前一切正常。 日本放送協會（NHK）報導，根據日本氣象廳觀測，這起地震震源位於北海道十勝地方南部、深度約60公里，目前推估規模5.1。 最大震度4級出現在北海道浦河町；震度3級出現在新冠町等地及青森縣東通村。 東北電力公司表示，位於東通村的東通核電廠並無因地震出現任何異常；核電廠周遭輻射量數值也沒有任何變化。 日福島縣外海規模5.1地震 無海嘯危險 烏克蘭公布影片 俄核能員工批同胞開戰殺害婦孺 #規模5 #核電廠 #出現 #推估 #日本北海道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遊戲股王不輸航海王 鈊象提撥14.3億員工分紅 21:122022/03/25 財經 投信發動季底作帳 台股早盤呈現小漲 10:242022/03/25 財經 涉侵駭美核電廠和沙烏地煉油廠 俄4官員遭起訴 13:362022/03/25 國際 新北驚現「神秘光點」高空墜落 5分鐘2次 警方回應了 23:092022/03/26 社會 周末預估出現掃墓車潮 桃園警提醒配合疏導 18:552022/03/24 社會 廈門改善生態環境「搶鳥」 金門鸕鶿連2年跌破萬隻 20:522022/03/24 生活 當地48年來最大震 氣象局：3天內當心5.5以上餘震 02:432022/03/23 生活 專家示警 台灣進入地震活躍期 04:102022/03/24 生活新聞 陸東航客機急降3分鐘 專家：弄清急降前狀況 關鍵是要找到黑盒子 13:392022/03/23 兩岸 徐若瑄甩王力宏婚變陰霾 登紐約時代廣場為女性發聲 13:092022/03/24 娛樂 廈門搶鳥 金門鸕鶿連2年跌破萬隻 04:102022/03/25 地方新聞 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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