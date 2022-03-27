儘管升息預期與俄烏戰事持續罩頂，不過美股仍連續第二周出現反彈，標準普爾500指數更收復上月底俄羅斯入侵烏克蘭後跌掉的失土。未來一周美股波動依舊，油價、利率與戰事將是持續左右盤面走勢的三大變數。

在金融股與能源股帶動下，道瓊上周五（25日）收高153.3點或0.4％到34,861.24點；標普500指數也上漲0.5％、收在4,543.06點。不過那斯達克指數則小跌0.2％，終場以14,169.3點報收。

三大指數均為連續第二周收紅，道瓊周線上漲0.3％、標普500為1.8％、那指更攀升近2％。總計3月以來標普500已勁揚3.9％，完全收復上月底俄烏開戰以來跌掉的失土。

儘管俄烏戰爭不見停火跡象，加上為了抑制通膨、美國利率今年還會多次調高，但還是無法抵擋美股強彈走勢。

Fairlead Strategies公司創辦人史塔克頓（Katie Stockton）表示，若以美股線圖來看，標普500成份股當中已有58％的股價漲破50天移動平均線，這對短期美股是利多跡象。

展望未來一周，道富全球諮詢公司投資長亞倫（Michael Arone）認為除了油價，烏克蘭衝突與Fed利率政策等多項要素仍持續左右盤勢。在油價方面，上週五由於葉門叛軍再度攻擊沙國石油設施，推升國際油價升破120美元，亞倫認為如果油價續漲，恐對美股造成衝擊。他解釋近來股市與油價呈反向連動模式，只要油價飆漲、股市就會走弱，反之亦然。

此外烏克蘭衝突的後續發展，也對美股帶來影響。俄國先前聲稱在烏克蘭的第一階段軍事行動已經完成，接下來他們將聚焦在「解放」烏國東部的頓巴斯區。外界認為這項宣布似乎意味俄羅斯在開戰第一個月無法順利攻克烏國後，已決定縮小攻擊範圍。

美國通膨與Fed的升息政策也將繼續牽動投資者神經。美國未來一周將公布就業報告與個人消費支出物價指數（PCE），不過此時又以後者更來的重要，因為這將攸關Fed將採取多激進的升息政策來對抗通膨。