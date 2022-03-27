資深主持人白冰冰日前在直播時遭到女網友留言寫下「去死」等言論，讓白冰冰憤而提告，而白冰冰近日受訪時則透露，官司最終獲得勝利，對方因涉公然侮辱判賠30萬，白冰冰事後也在臉書有感發文：「我一直與人為善，但不代表可以任人欺負，往後若有人再無端潑污水，我一樣的不會客氣！」

66歲資深藝人白冰冰日前直播時遭女網友留言污辱，還寫下「去死」等言論，偏激言論相當不堪，讓白冰冰憤而提告，根據《自由時報》報導，白冰冰近日則透露，官司判決結果出爐，她獲得勝訴，對方因涉公然侮辱判賠30萬，白冰冰受訪時也感嘆，希望大家不要在網路上誣蔑別人，而這是一個教訓「我想對方一定也是很後悔」，所以不希望再寫對方的名字。

白冰冰事後在臉書發文感謝為她打贏官司的李岳洋律師，大讚對方年輕有為、仗義執言，同時，白冰冰也有感發文：「我一直與人為善，但不代表可以任人欺負，往後若有人再無端潑污水，我一樣的不會客氣！」白冰冰表示：「我樂於助人，天性善良，不願意惹事端，但也不怕事」，強調臉書粉絲專頁是她與粉絲相互勉勵、互相關心的一個園地，白冰冰也強調：「非我族類，請勿靠近！」

白冰冰貼文曝光後，也吸引粉絲留言送暖：「聽到好消息，真的為妳高興，希望能夠引以為戒。大家平安」、「冰冰姐，我們永遠支持妳，加油」、「冰冰姊真的很堅強，冰冰姊加油」。