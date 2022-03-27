清明節即將到來，許多民眾都會趁連假期間掃墓，藉此追思逝去親人，不過祭拜祖先時有一些眉眉角角要留意，運勢命理專家小孟老師表示，清明節有10大禁忌要避免，以免觸犯地雷。

清明節十大禁忌

1.不要隨意進出老宅：民間相傳清明節前候有很多往生靈魂會出沒，因此不要隨意進出老宅，小心會有一些戀家的靈體回到老宅。

2.要在下午5：00前掃完墓：掃墓最佳的時間點在早上9：00至下午3：00，因為是陽氣最重的時候，在這時候拜拜不容易卡到陰，但下午5：00為陰陽交界的時刻，比較容易遇到不潔之氣。

3.不要去有祖先牌位的朋友家：清明節會有很多祖先回家，若家中有祖先牌位的人，祖先回家時跟人們擦身而過，體質較弱的人容易感冒生病。

4.掃墓完不宜直接回家：掃墓完切記不要直接回家，容易將穢氣與陰氣帶回家，建議掃墓完到附近熱鬧的地方走走再回家。

5.清明節禁慾、禁打麻將、禁喇叭聲太大：家中有祖先牌位的人，清明節祖靈會回家，因此要避免在家中從事房事或打麻將，看電視與聽音樂要轉小聲，以免打擾祖先。

6. 祭拜祖先不要拜芭樂、蕃茄、香蕉、釋迦：因為芭樂有芭樂票的含意，就是所謂無法兌現的空頭支票，蕃茄顏色像血液、香蕉台語諧音是招你來，怕招到好兄弟，釋迦則是象徵佛祖的頭，怕不敬。

7.不要買鞋穿上山：因為鞋同音邪，清明當天買鞋容易招邪。

8.不要拍照：到墓地不宜攝影拍照，以免照到不好的東西，同時也對祖先不禮貌。

9.清明當天生日者不要掃墓：清明當天生日的人為喜氣，因此當天生最好避開以免沖煞，若真的想去掃建議帶艾草去拜拜。

10.不是親人別拜：如果是外人要記得不要亂拜拜，可以陪同但不要點香，以免對方祖先對你產生好奇跟你回家。