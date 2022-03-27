當下最大的國際熱點，毫無疑問是烏克蘭危機。俄烏激戰正酣，北約招數盡出。但就在這個時候，中國國務委員兼外長王毅突然旋風式去了阿富汗和印度，令外媒驚呼出乎意料。大陸知名時政類自媒體「牛彈琴」今天（27日）撰文評論，這是中國外交在關鍵時刻的神來一筆。

這次出訪，王毅還去了巴基斯坦、尼泊爾等國家。牛彈琴分析，巴基斯坦和尼泊爾很正常，都是中國的友好鄰邦；「但阿富汗和印度，你懂的，此前與中國關係很微妙。」

算起來，王毅這次到訪，也是塔利班重新上台後，中國外長第一次去阿富汗。美聯社評價，這是一次沒有提前預告的訪問；香港《南華早報》則形容，王毅這次去喀布爾，真是「意料之外」。

「但要的，就是這個效果。」牛彈琴觀察，看視頻和圖片，阿富汗方面高度重視，阿富汗代理外長穆塔基，親自到機場迎接；用阿塔的話說，王毅的這次來訪，是阿方接待的最重要高級代表團。「不是之一，就是最重要，來自中國。這次歷史性的訪問後，我覺得，中阿關係又將翻開新的一頁。」

當著王毅的面，阿方明確向世界承諾：「阿塔是負責任的政府，願向中國和全世界重申，決不允許任何恐怖分子在阿活動，決不允許任何人、任何機構利用阿領土採取針對別國的行動，更不允許任何勢力從事破壞中國的行動。阿方重視中方安全關切，將採取切實、強有力舉措，實現阿全境安全，並為維護地區安全作出貢獻，希中方支持阿方增強安全能力。」

外媒解讀，塔利班向中國保證，會解決中國的「所有關切」。阿塔有承諾，中國肯定也有回應。王毅介紹了中國在阿富汗問題上的「三個尊重」和「三個從不」，然後很有感情地說了這段話：「正如阿富汗朋友所常說，中國是唯一沒有傷害過阿富汗的大國。我們為此感到自豪，願賡續兩國人民的傳統友誼...助力阿實現真正獨立和自主發展，把阿富汗的前途命運掌握在自己手裡。」

現在，美國人撤走了，但中國大使館一直在。阿塔看在眼裡，感激在心頭。當著王毅的面，阿富汗臨時政府代理副總理巴拉達爾很感慨：「阿方珍視同中方的友誼，贊賞中方在阿富汗人民最困難時伸出援手，特別是提供抗疫支持和阿迫切需要的人道援助。」

他提了兩點要求，一是希加強經貿、能礦、農業、人才培訓等各領域合作，擴大阿優勢產品對華出口，歡迎中國企業赴阿投資；二是阿願發揮獨特地域優勢，更充分參與共建「一帶一路」，成為地區互聯互通的橋梁。

王毅也做出了積極回應：中方贊賞並歡迎阿積極參與共建「一帶一路」，願推動中巴經濟走廊向阿富汗延伸，複製更多成功經驗，使地處「亞洲之心」的阿富汗成為地區互聯互通的紐帶橋梁。

牛彈琴指出，「這就是中國。」要知道，美國去年倉皇撤軍後，仍各種手段制裁阿富汗，這讓已經極度貧困的阿富汗，正陷入一場嚴重的人道主義危機。

牛彈琴指出，美國人走了，中國人來了，但中國不同於美國。中國希望阿富汗更加開放包容，中國也確實在向阿富汗雪中送炭。假以時日，也不排除阿富汗成為中國的又一個鐵桿老朋友。「美國是破壞者，中國是建設者，這是阿富汗人的深刻認識，應該也是國際社會的共識吧。」

離開阿富汗後，王毅轉身去了印度。算起來，這是前年加勒萬河谷流血衝突後，中國外長首次訪問印度。印度也很重視，王毅和印度外長蘇傑生坐下來一談，就是三個小時；王毅還和印度國家安全顧問多瓦爾，舉行了小範圍會談。看照片，氣氛很融洽，應該是對著記者，王毅微笑拱手、蘇傑生合十；與多瓦爾握手時，兩人還不乏互動。

牛彈琴預測，「中印關係，大概率將出現回暖。」

蘇傑生就告訴王毅，印方高度重視對華關係，沒有改變對中國重要性的戰略判斷，願同中方加強溝通、增進互信，使雙邊關係盡早走出低谷，持續推進兩國務實合作。

王毅則表示，作為成熟理性的發展中大國，中印要將邊界問題置於雙邊關係適當位置，不應用邊界問題定義甚至影響雙邊關係整體發展。王毅強調：中印應相互成就，而不是相互消耗；相互支持，而不是相互排斥。雙方要堅持兩國領導人「中印互不構成威脅，互為發展機遇」重要共識，妥善解決邊界問題，處理管控好分歧，助力雙邊關係發展。

在和多瓦爾會談時，王毅更說了這樣一句話：中印用同一個聲音說話，全世界都會傾聽；中印攜手合作，全世界都會關注。

牛彈琴指出，他相信這一點印度應該很有同感，尤其是其中的「理性成熟」四個字，印度要好好體會啊。

很多外媒都注意到，王毅這次前往印度，大背景是烏克蘭危機。在這場危機中，西方全力圍剿俄羅斯，但中國和印度都保持了某種中立。這讓西方很不滿，甚至拜登公開批評印度，立場「不靠譜」，印度對此也很反感。

牛彈琴表示，世界是很複雜的，中印有鬥爭的一面，也有合作的一面。具體到印度，一方面自詡是民主國家，甚至積極和美國靠攏，組建四國集團（美日印澳）；但另一方面，印度更自豪是不結盟運動領袖，最受不得的就是西方指手畫腳。

牛彈琴認為，這就是國際政治。所以，這次王毅出訪，中印一致認為：雙方在重大國際和地區問題上有著相同或相似立場，應努力相互理解、相互支持，為動蕩不定的世界提供更多正能量。至於邊界分歧，坦率地說，短時間內也不可能解決，那就必須管控好分歧，防止誤解誤判。

牛彈琴指出，王毅兩天的旋風式訪問，兩次意料之外的出訪，最後是與兩個鄰國關係的戲劇性變化。

如何評價王毅這次的出訪？牛彈琴有三點總結：

第一，形勢確實很複雜。

這個世界，哪有那麼多非此即彼。中國清楚，印度清楚，阿富汗塔利班也清楚。對中國來說，將敵人搞得少少的，將朋友搞得多多的，無疑最符合中國的利益。哪怕是印度，我總覺得，中印理應成為朋友，最好也成為朋友。當然，這最終要看印度是否真正「成熟理性」。

第二，中國外交有一套。

在這個關鍵時刻，謀定而後動，去了巴基斯坦去了尼泊爾，還突然去了阿富汗和印度這兩個特殊的國家。這個外交神來一筆，讓世界都很驚詫。這就對了，西方在忙著打仗，東方在努力和解。很意味深長的，在阿富汗，王毅還揮鍬栽下一棵樹，一眾阿富汗官員在旁邊笑逐顏開...

第三，還是那句老話：

沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。這就不需要多解釋了。