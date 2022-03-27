大陸國家鄉村振興局表示，2021年全大陸的脫貧人口人均純收入達到1萬2550元（人民幣，下同），年增1810元、增長16.9％，也讓脫貧地區農民人均可支配收入達到1萬4051元、年增1463元、增幅11.6％，統計脫貧人口收入、脫貧地區農民收入的增速分別比全國農民平均水準高出6.4和1.1個百分點。

根據《人民日報》報導，各地健全防止返貧動態監測和幫扶機制，對易返貧致貧戶和突發嚴重困難戶努力做到早發現、早干預、早幫扶。國家鄉村振興局資料顯示，目前近70％的監測對象已消除風險，其餘人員均已落實幫扶措施，經過一段時間努力可消除風險。

統計2021年，大陸西部10省（區、市）確定160個國家鄉村振興重點幫扶縣，國家層面發布14個方面傾斜支持政策。整體來看，2021年脫貧攻堅成果得到鞏固和拓展，守住了不發生規模性返貧的底線。截至目前，160個重點幫扶縣人均GDP、人均一般公共預算收入分別約為全國平均水準的40％和20％。

下一步，鄉村振興各級單位將把160個重點縣作為工作重點，在制定規劃、發布政策、調度資源、部署工作時予以傾斜支持，重點支持160個重點縣發展特色產業。